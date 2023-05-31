長榮員工今年初年終獎金到手，甚至也拿到超過52個月，平均約有50個月，加上這次年中再發放10～11個月，大約領到60個月年終獎金。今年第1季長榮稅率較高，影響獲利，稅後淨利為50.43億元，年減95.02％，每股盈餘為2.38元，長榮經營階層觀察下半年貨量增加，優於上半年，但獲利要趕上去年的新高，機率幾乎是零。長榮這兩年的獎金應該已經是空前，會不會絕後，還要看未來幾年航運景氣，但今年每季維持獲利，預期明年還是有獎金收入。