長榮員工今年初年終獎金到手，甚至也拿到超過52個月，平均約有50個月，加上這次年中再發放10～11個月，大約領到60個月年終獎金。今年第1季長榮稅率較高，影響獲利，稅後淨利為50.43億元，年減95.02％，每股盈餘為2.38元，長榮經營階層觀察下半年貨量增加，優於上半年，但獲利要趕上去年的新高，機率幾乎是零。長榮這兩年的獎金應該已經是空前，會不會絕後，還要看未來幾年航運景氣，但今年每季維持獲利，預期明年還是有獎金收入。
《航運股》長榮發「年中」 員工2年豪領110個月
昨天長榮(2603)股東排隊領保溫杯，今天長榮員工等著領「年中」，長榮「年中」獎金在股東會後第一天入帳，今年董事會通過員工酬勞將發放19.18億元，以公司約3000名員工、月薪6萬估算，每個員工「年中」獎金可再拿到10～11個月，每個員工除50個月年終外，又加領10個月，共計60個月獎金，2年來海運景氣大好，長榮每個員工領到110個月獎金，比許多勞工一輩子領的年終獎金還多。
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