去(111)年台灣汽車市場在疫情和晶片供應短缺的影響下，市場總銷售量僅43.0萬輛，衰退4.4%。裕隆111年度NISSAN與LUXGEN二品牌總提車台數為2萬7687台；個體營業收入224.10億元，營業淨利7.53億元，稅後虧損46.97億元，每股稅後虧損4.80元，虧損原因主要係轉投資公司新安東京海上產險的防疫險保單理賠所致。此虧損為一次性事件，理賠損失基本上已在去年提列完畢，加上公司汽車本業獲利穩定成長，今年營運表現將回歸正常水準。

面對市場日趨競爭，裕隆持續與裕日車(2227)合作提升產品價值，去(111)年10月NISSAN品牌推出全新改款KICKS國產車，配置全新1.6升引擎與多項主被動安全輔助系統，不論是外型、動力或安全，均有感升級；LUXGEN品牌亦於111年11月推出URX NEO改款車型，提供國人多元車室空間選擇，全方位滿足多人用車、高齡化社會的顧客需求。

裕隆響應政府推行能源轉型及再生能源政策，將積極持續推動節能、創能、儲能等相關業務及新事業。落實到車型開發與生產方面，今(112)年將積極投入NISSAN X-Trail、LUXGEN n7電動車，做好新能源車世代來臨的準備；在發展綠色儲能事業方面，也持續深化儲能櫃製造技術及建構儲能系統，穩健提升公司經營績效。

在新店裕隆城開發方面，預計今(112)年第三季開幕的裕隆城商場將結合商業、科技、生活、人文等元素，提供休閒娛樂、美食購物、文創藝文，以及裕隆集團汽車價值鏈的服務能量，提供優質便利的一日生活圈，實現裕隆汽車「人、車、生活」的經營理念，讓顧客感受全新的消費體驗。