旭日旗近距離照。為海上自衛隊的軍旗，但同時是二戰日本海軍的軍旗。（圖 / 海上自衛隊）

為參加韓國政府主導的多國海上攔截演習「東方努力23」（Eastern Endeavor 23），日本海上自衛隊的護衛艦29日上午駛入韓國南部的釜山港，但卻因其艦艏懸掛旭日旗，引發韓國輿論不滿。對此，退役少將栗正傑指出，日本過去侵略東亞各國時，都會攜帶旭日旗，而韓國又被日本殖民過，因此自然會引起韓國輿論不滿，他並建議，若是日本想與東亞各國建立友好的關係，應以其他旗幟取代旭日旗。

日本自衛隊的「旭日旗」是日本軍旗的一種，其中海上自衛隊旭日旗的格式，更與二戰時日本海軍版本一致。而韓國社會對旭日旗有強烈情緒，甚至視其為「日本軍國主義」的象徵，在韓國2018年主辦的「國際閱艦式」上，時任韓國總統文在寅要求日方不要懸掛旗幟，最終導致日方基於《自衛隊法》，須在懸掛日本國旗的同時懸掛自衛隊旗幟，而選擇放棄參加。

栗正傑昨（30）日在政論節目《新聞大白話》指出，由於日本在明朝萬曆年間曾入侵，又在20世紀初時殖民朝鮮半島，因此韓國對日本抱有很強烈的仇恨。此外，日本軍隊過去侵略亞洲各地時，都會帶著這次引發爭議的旭日旗，在東亞各地人民的眼中，這面旗子代表的是血腥、屠殺。

因此，栗正傑認為，若是日本想與東亞各國建立友好的關係，那麼他們該做的第一件事，就是以其他旗幟取代現在的這面旭日旗。