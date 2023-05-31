美國金融巨頭摩根大通第19屆全球中國峰會將於5月31日在上海開幕，集團CEO戴蒙（Jamie Dimon）將時隔4年首訪大陸。英國《金融時報》觀察指出，摩根大通想要「學會適應」中美之間的緊張關係，而戴蒙此行也凸顯美企在世界第二大經濟體所做的努力。

今年的峰會舉辦地從北京搬到了上海，兩天時間裡，包括輝瑞、百度和星巴克CEO在內的中美兩國多位商界重量級人物將現身會場。剛剛迎來百歲生日的美國前國務卿季辛吉，也將與另一名美國前國務卿萊斯一同出席線上圓桌會議。而在中美關係緊張局勢下，活動將以摩根大通亞太區CEO郭利博（Filippo Gori）的講話「我們回來了！」（We are Back!）作為開場。

外媒提到，戴蒙在強調中國重要性這件事上，行動迅速。2021年11月，戴蒙曾兩度道歉，表示後悔自己冒出過其公司將比中國共產黨更長壽的言論，直言「我感到後悔，不應該發表那樣的言論。我當時試圖強調我們公司的實力和長久」。

值得一提的是，2021年8月，中國大陸監管機構批准摩根大通證券（中國）成為中國第一家外資全資控股的證券公司，是中國金融市場開放進程中的里程碑。今年1月，中國證券監督管理委員會通報顯示，摩根大通和渣打銀行同日獲批擴大其在中國的業務。

摩根大通目前持有上投摩根基金管理有限公司51％的股份，剩餘的49％股份由上海國際信託有限公司持有。獲批後，摩根大通將出資2.5億元完成對後者的收購，上投摩根基金也將成為中國大陸第6家外商獨資的公募基金管理人。

本屆摩根大通峰會將是自去年12月「新十條」發布以來，全球性銀行在中國大陸舉辦的首場大型活動，過去3年都是透過視訊方式舉行。與此同時，摩根大通的競爭對手摩根士丹利也在香港舉辦一場聚焦中國的活動，來自260家中國企業的約500名高管，以及1500多名全球投資者將參與其中。