新北市長侯友宜參選2024總統大選，競選辦公室預計將在6月1日成立，包括副祕書長張其強、副市長謝政達都將辭職為侯備戰，據悉臨時辦公室人員約20人，多是有選舉經驗的2022選舉辦公室成員，未來也將陸續加入黨中央人馬全台佈局。至於謝政達遺缺將由前副市長、住都中心董事長陳純敬再度回鍋，展現侯友宜兼顧選舉、市政的決心。不過陳純敬今未證實，表示是傳言。

總統選舉規模大幅擴大，侯陣營團隊也將逐步擴充來自各行各業，激盪出不同火花，也將比照去年邀請4位「政治實習生」加入競辦模式，再度向對政治有興趣的就學中學生或大學、研究所剛畢業新鮮人招手。

至於謝政達遺缺，侯再請陳純敬回鍋，陳純敬有工程與法律背景，基層歷練豐富，曾任工程會副主委、交通部政次、內政部政次、新北市副市長、新北住都中心董事長。

日前陳純敬更獲行政院一等功績獎章，也由侯友宜代頒，他在新北市服務期間，督辦多項重大施政，包括督導辦理公共建築物無障礙環境改善、持續建構新北生活圈道路網絡規劃、規劃及執行重大水利工程計畫、強化數位科技應用，督導智慧城市業務、督辦新北綠家園專案活化閒置公有土地、興建社會住宅、督辦新、泰塭仔圳市地重劃案、擴增並升級新北市公共自行車租賃站系統、推動多條捷運及輕軌系統建設，將可替侯守好市政，讓侯能無後顧之憂拚2024。