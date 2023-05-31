女星元元（吳婕安）擁有童顏美貌與火辣身材的她，被封為「呆萌女神」，就連親妹妹綺綺同樣也有超高顏值，元元日前曬出姊妹倆的同框照，穿著細肩帶上衣的兩人，好身材一覽無遺，超強基因讓網友直呼「根本雙胞胎」。

元元29日於社群上分享工作日常，除曬一系列自拍外，也發出與妹妹綺綺的合照，開心寫下「想做個民調，我跟我妹像嗎～～？」照片曝光後，引起網友廣大迴響「姐妹一樣甜可愛又漂亮喔！」、「都是大正妹。基因強大」、「完全是雙胞胎，一樣甜美」、「兩個都是美人胚子」、「有缺妹夫嗎？」、「拷貝複製，簡直雙胞胎」女星林莎、房思瑜、梓梓（董梓甯）也紛紛留言驚呼「超像」、「一模一樣」、「兩個都超美」。

事實上，由於姊妹倆長得太過相似，一度被誤會是雙胞胎，對此，元元也親自否認過兩人「不是雙胞胎」，強調只是長得像而已；據悉，元元與琦琦年紀只相差1歲，同樣都是直播主出身，也曾一起上節目《國光幫幫忙》互相爆料私下相處細節。

此外，元元過去曬出與媽媽的合照時，也曾驚豔到網友形容兩人看起來就像一對姊妹，2020年她與媽媽拍攝婚紗照當時，媽媽的凍齡美貌就讓網友讚嘆「原來元元是像到媽媽」、「不講還以為是姐姐」、「母女真的好像姐妹」，如今與妹妹合體，一家人的強大基因再度震驚網友「媽媽跟你還有妹妹像三姐妹！」