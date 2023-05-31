華航2022年個體營收1,410.70億元，年增6.76%，稅後淨利28.60 億元，每股稅後盈餘0.48元。去年全球仍受到新冠疫情影響，華航上半年持續衝刺貨運，以全貨機搭配客機腹艙載貨穩定優勢；下半年客運市場逐步復甦，因應市場需求階段式恢復航班，2022年營收有穩健表現，整體營收表現創疫情來新高。

謝世謙表示，目前歐、美、澳客運班表已回復疫情前規模，今年前4月客運收入已達疫情前同期9成，預期下半年客運需求將更為顯著，整體客運班次數將達疫前約8成。華航因應市場需求積極增班，且接力拓展新航點，包括東南亞宿霧、清邁、峴港，以及即將開航的高雄-金浦、桃園-布拉格等新航線；並規劃下半年恢復南京、福州、武漢等兩岸航點。華航全力佈局北美與歐洲長程綿密航網，爭取高收益直飛客源，亦看好中轉商機，優化區域線產品，強化旅運服務。

貨運市場雖已放緩，但前4月的貨運收入仍較2019年疫情前有超過5成的成長，仍然樂觀看好後續市場發展。隨著油價走勢趨緩，航空公司成本相對降低，預估下半年貨運市場有望反彈。華航依市場需求差異性調度不同機型派飛，爭取最高效益，並持續關注晶圓代工、5G產業、車用電子及材料等相關產業發展動態，掌握主流市場貨源，把握多方商機，創造營收最大化。