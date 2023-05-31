美債是否會違約方面，英國券商CMC Markets認為，上個周末眾議院共和黨代表以及白宮的民主黨相互商議後，現在要看雙方是否能在新的期限日6月5日之前，都有足夠票數通過各自所支持的法案。

立陶宛央行預估，歐洲央行在6月以及7月都有升息的機會。同時，歐洲央行也示警，如果歐元區的法人存戶，像是基金經理人、保險公司以及票據交換所等大舉提款的話，將對各大銀行造成重大威脅。

歐元區銀行放款業務在4月份時再度趨緩，讓央行在未來幾個月內，是否再次升息的決策勢必更加謹慎。經濟成長力道熄火，加上借款成本飆升，讓有資金需求的歐洲企業或民眾望之卻步。

在歐洲個股中，雀巢大跌3.3%，這家全球最大的包裝食品公司找了倫敦證券交易所的財務高層Anna Manz，擔任自己新任首席財務長。受到雀巢下挫影響，歐股的食品和飲料類股也大跌2.7%。同時，能源類股跌2%，因為國際油價走弱。

消費品牌巨擘聯合利華（Unilever）大跌3%，因首席財務長Graeme Pitkethly，計畫將於2024年5月底離職。另外，瑞典遊戲業者Embracer狂漲11.2%，是STOXX 600指數中表現最好的。