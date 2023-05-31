台新投信總經理葉柱均表示，荷寶於1929年在荷蘭創立，雖然具有近百年歷史，但荷寶持續順應時代，開發各類型前瞻性基金產品，尤其荷寶相當重視深度研究、嚴謹紀律和精密的風險管理，獨家研發的信用模型(Duration Times Spread) DTS-為業界廣為運用，因此享有「前瞻思維投資工程師」美名，在永續和量化兩大投資領域投入前瞻研究，精準掌握市場趨勢及回報潛力，台新投信未來將引進荷寶優質的基金產品，滿足投資人更多元化的需求。

葉柱均指出，荷寶擁有五大專長領域，一、永續投資：自1995年起，荷寶引領著全球永續投資，並於1999年與指數公司道瓊共同編製道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)，是全球第一個永續發展指數。荷寶是開發及推進永續投資研究與分析的開創者，包括早期的ESG數據庫到近年的SDG投資框架和氣候分析框架。此外，長久以來，荷寶走在ESG潮流的最前線，其貢獻深獲各界肯定，永續投資品牌第一，於2022-2023年連續二屆，獲得晨星分析師優選基金獎(台灣)-永續投資最佳基金公司。

二、債券投資：荷寶自1970年代開始投資公司債券，更於1998年成為首家推出全球非投資等級債券基金的歐洲資產管理公司，時至今天，繼續引領永續債券投資的發展，不斷推陳出新。2003年荷寶研究發現，債券信用利差乘以其存續期(Duration Times Spread, DTS)能夠準確預測債券未來的波動性，優化管理債券投組標的，DTS現已應用於全球最知名的債券風險管理系統MSCI RiskMetrics。更特別的是，荷寶全球債券分析師以產業進行分工，有別於其他以債券信評或市場為區隔，荷寶可精準掌握Fallen Angel與Rising Star。

三、趨勢主題投資：荷寶從90年代起，發掘主題投資先機，從消費(1998)、水資源(2001)、智慧能源(2003)，彰顯荷寶在主題投資見微知著實力，領先同業。2009年開始，荷寶由產業投資轉型為趨勢投資，消費/新世紀金融(2009)、成長趨勢(2013)、電動車(2018)、循環經濟(2020)，皆走在潮流更迭前端。

四、量化投資：荷寶引領量化投資的發展超過25年，擁有業界規模最大的量化投資團隊之一，藉著經驗豐富的研究和投資團隊，配合有系統地捕捉市場效率不足所隱藏的機會，如運用替代數據和人工智能技術挖掘新的初始信號，為客戶帶來卓越的投資表現。

五、新興市場投資：荷寶從1930年開始投入發掘新興市場機遇，為早期進入新興市場投資的業者之一。憑藉遠大目光與量化及永續投資的實力結合，辨別市場短期雜音，靈活地捕捉新興市場多樣化機會，多元化的產品涵蓋新興市場股票及債券。