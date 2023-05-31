●美東時間周二晚間，提高債限的兩黨折衷法案在眾院程序委員會通過第一道重大關卡。根據暫定的眾院投票時程，該法案將在美東時間周三晚間8時30分左右進行全院表決。

●美國商務部負責出口管理的助理部長肯德勒（Thea Kendler）在向參議院銀行委員會提交的書面證詞中表示，去年收到5,064份就出口中國的豁免申請，其中約有26%遭到駁回。肯德勒上個月接受日媒訪問時曾表示美國無意放寬對中國的科技出口管制，甚至可能進一步收緊，「中國的軍事現代化仍是美方的國安首要之務，我預期我們將把更多企業納入實體清單，無論這些企業是來自中國或其他國家」。

●世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，美國5月消費者信心指數從4月上修後的103.7下滑至102.3，創下去年11月來新低，但遠超出市場預期的99。

●標普/Case-Shiller美國3月份20大城市房價指數年跌1.15%，較市場預期的年跌1.6%緩和。經季調後，20大城市房價指數月漲0.45%，市場預期為持平。

●美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國3月房價月漲0.6%，高於市場預期的月漲0.2%。與去年同期相比，3月房價上漲3.6%。

●市場觀望債限法案能否順利完成立法，周二美元指數尾盤跌0.15%，報104.14。日圓方面，美元盤初一度升至140.93日圓，創下2022年11月以來新高，但隨後日本政府宣布召開緊急會議，日銀表示將密切關注日圓的波動，不排除必要時將採取行動，日圓應聲反彈，在隔夜市場尾盤上漲0.42%，升破140大關，報139.85兌一美元。

●避險情緒升溫，以及受到美元壓回激勵，周二紐約6月期金收漲0.7%，報每盎司1958美元，盤中一度站上1962.6美元，創下兩周新高。

●美國債限法案能否順利過關的不確定性持續籠罩，以及OPEC+在本周召開產能會議前市場消息紛雜，周二紐約油市收跌3.21美元或4.42%，報每桶69.46美元，跌破70美元大關。倫敦布蘭特期油收跌3.53美元或4.43%，報每桶73.54美元。《華爾街日報》報導，沙烏地阿拉伯與俄羅斯對於是否應減產意見分歧。美國即將在周五公布攸關聯準會升息路徑的非農就業報告，亦令投資人縮手。