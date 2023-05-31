台灣超商林立、便民，一名在台灣發展模特兒事業的烏克蘭正妹Diana，過去曾經歷低潮，是超商店員寫字條鼓勵她，讓她有了想到超商打工的念頭，她的家人得知後，嚇得飛來台，他們以為Diana在台灣陷入絕境，加上對超商的刻板印象是很小、賣的東西又少，但實際到台灣的超商，琳瑯滿目的商品讓他們大開眼界，直呼「和想像中的不一樣」。

不要鬧工作室昨（30）日於YouTube指出，Diana的父母和哥哥近日來台探望她，同時也是他們第一次到台灣。Diana的父親Andrew說，之所以會來台灣，是聽到Diana說想到超商打工，讓他嚇得趕緊飛來台，因在他的印象中，超商規模很小，通常只有賣零食和飲料，「我不懂女兒為何會想放棄模特兒的工作。」

父親一度以為Diana在台灣走投無路，後來才得知女兒剛到台灣曾度過一段低潮期，當時一名超商店員寫字條鼓勵她，才得以振作。Andrew來台逛超商也發現跟想像中得不一樣，商品非常多元，讓他覺得這是一個可以學習的產業。

Diana的母親Lucy說，相信女兒的選擇，不論選擇哪種職業都可以，最好能像塊海綿般吸收新知。Lucy也大讚台灣的超商明亮、24小時全年無休、密度集中和商品多樣，「但這份工作肯定很辛苦，因需要負責的事物太多」。