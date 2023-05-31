光電開發弊端傳聞不斷，台南地檢署昨天指揮調查局台南市調查處等單位，全台同步搜索力暘能源公司46處據點，還約談力暘能源總裁、前行政院顧問古盛煇等多人到案後，今天凌晨對古盛煇諭知交保400萬元。

南檢指出，2022年接獲力暘能源公司因從事光電取得土地過程疑涉不法情資，前檢察長葉淑文即分案由檢肅黑金專組主任檢察官周盟翔及檢察官郭書鳴共同偵辦。

今年3月6日郭書鳴先指揮法務部調查局台南市調查處搜索台南市政府經濟發展局，再於4月7日搜索民間公證人，除查扣證據資料，期間也陸續傳訊經發局相關人員訊問。

昨天上午，郭書鳴再指揮警調人員，針對力暘能源等相關46處所同步執行搜索，並傳訊力暘能源總裁古盛煇及相關涉嫌人、證人到案釐清案情。

檢方訊問後，今天凌晨對古盛煇諭知交保400萬元，該公司3名財務會計人員各諭知交保20萬元，2名土地規畫部人員各諭知交保15萬元。

據查，2016年成立的力暘能源，提供太陽能光電場從投資、開發、施工、維運、儲能、售電等完整的「一站式」電業整合服務。該公司除獨力規畫興建屏東佳冬大型地面型太陽能光電場，2021年12月完工，年發電量1.2億度外，還與中租控股旗下中租能源合作，斥資200億元在台南七股興建「五天296MW太陽能光電場」，興建天英、天心、天柱、天任、天芮等5個案場，開發面積近300公頃，年發電量高達4.2億度，預計2023年中完工，為目前台南地區最大的地面型太陽能光電場。

檢調發現，力暘能源在取得七股五天光電場用地過程中，疑涉不法情事，先從外圍開始蒐證後，昨天才針對力暘能源展開搜索、約談行動。