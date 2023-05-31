股票上櫃公司「生華生物科技」前總經理兼執行長宋台生於2021年因年齡超過70歲退休，公司將公告他不續任的重大訊息，但他卻在訊息公布前提早賣股票避損3690萬9200元，另生華科蔡姓、黃姓經理2人亦賣股避損14萬多元、1萬多元，涉嫌內線交易，台北地檢署31日依違反《證券交易法》起訴宋、蔡、黃3人，檢方因3人認罪並繳回犯罪所得，請求減輕其刑。

74歲的宋台生，是國內生技業的聞人，他2012年與胡定吾共同創立生華生技，以不到4年半的時間上櫃，創下台灣生技產業的紀錄。

生華科2021年11月11日宣布總經理兼執行長宋台生因屆齡70歲，將於2022年元旦退休，由於宋男退休的消息公布前1個月，該公司才宣布新冠新藥二期臨床數據良好，將拚第三期臨床及加速國際授權合作，之後即通過宋台生的退休案，以致股價出現波動。

生華科當時指出，宋台生退休後仍為董事並轉顧問職；宋退休前曾發表「致生華科團隊和股東的一封信」，提及「老兵不死，只是逐漸凋零」，表示他投入生技產業40餘年。

檢調發現，宋台生2020年7月已屆70歲，達強制退休年齡，若須延退需再經奉准，生華科人事經理遂將宋的續任案送交董事會討論，董事長胡定吾決議宋宜申請退休結案，宋須於2021年底辦妥離職移交，2022年元旦起退休。

由於宋自2012年成立生華科起，至2015年1月就持有生華科股票3597張，他在2021年10月即知即將於明年元旦退休，卻在不續任案的公司重大利空消息公布前，自2021年10月26日至同年11月5日以網路下單方式，提前賣股1082張，規避損失3690萬9200元。

另時任生華科行政財務處蔡姓財會經理、黃姓資深財務經理2人，則分別提前賣股避損14萬1167元、1萬9400元。