根據美國證券交易委員會公布的文件顯示，波克夏（Berkshire Hathaway）近日又斥資2.75億美元敲進466萬股西方石油股份。

這也使得波克夏目前已持有該能源公司2.22億股，價值約13億美元。總計它對西方石油持股比例已提高至24.9％。西方石油股價30日收低0.6％到58.59美元。