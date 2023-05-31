趁油價跌至低點 巴菲特再加碼西方石油持股 10:052023/05/31 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 股神巴菲特利用近來油氣價格跌至低位時，再度加碼對西方石油公司的持股部位。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國證券交易委員會公布的文件顯示，波克夏（Berkshire Hathaway）近日又斥資2.75億美元敲進466萬股西方石油股份。 這也使得波克夏目前已持有該能源公司2.22億股，價值約13億美元。總計它對西方石油持股比例已提高至24.9％。西方石油股價30日收低0.6％到58.59美元。 #西方石油 #波克夏 #億美 #油價跌 #再加碼 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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