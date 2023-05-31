東區冠軍賽前功盡棄，「綠衫軍」賽爾提克無緣創造歷史，對於首年執教的總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）來說並非完美結局，根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）在《FanDuel》節目中表示，綠衫軍將會協助馬祖拉進行教練團改組，網羅目標將以資深助教為主。

整個季後賽在暫停使用、球員輪換等調度，馬祖拉始終受到批判，綠軍東冠以0勝3負開局後，對馬祖拉的不滿情緒更是到達極點，但綠衫軍隨後表現出頑強的戰鬥力，不僅避免了橫掃，還握有締造歷史的機會，更別說G7賽後綠軍主將塔圖（Jayson Tatum）對於馬祖拉給予高度肯定，易帥的言論也是無稽之談了。

查拉尼亞也給出自己的觀點，「馬祖拉直到媒體日前幾天才正式成為綠軍總教練，有一個完整的休賽季去建立體系是非常重要的，再加上馬祖拉才與球團簽下3年合約，如果說東冠慘遭橫掃收場，我認為休賽季將有些事情會發生，不過綠軍驚奇扳平戰局，讓馬祖拉不至於失去聲勢。」

綠軍過去一年內接連痛失優秀教練，烏度卡（Ime Udoka）遭停職處分，助教哈迪（Will Hardy）前往爵士擔任總教練，另一助教史陶德邁爾（Damon Stoudamire）則在今年3月離開NBA，前往喬治亞理工學院執教，而新賽季馬祖拉有機會打造屬於自己的教練團。