民進黨黨主席賴清德日前出席台大活動時，提到最想與大陸國家主席習近平共進晚餐。新北市長侯友宜今受訪直呼「肉麻當有趣」，和平是要誠懇、平等、尊嚴、善意，是長期以來的信任，賴過去自稱是台獨務實工作者，選舉到了，大家都會看你以前說過的話，現在說你要做啥「人家會相信你嗎？人家會相信你嗎？」。

侯友宜說，賴清德從政這麼多年，大家都說賴是台獨金孫，賴也在行政院備詢台說自己是台獨務實工作者，這都是他說過的。

侯友宜說，從來沒有聽過賴在一個正式場合講過中華民國這四個字，一個沒有說中華民國的人，沒有把國家國號天天念茲在茲、在心裡的人，要去跟中國國家習近平主席吃晚餐，他大嘆一口氣說這是「肉麻當有趣」。

侯友宜說，和平是要誠懇、平等、尊嚴、善意，是長期以來的信任，講說要跟人家吃晚餐「你在說啥」，根本是肉麻當有趣，一個人的信用很重要，他要呼籲，選舉到了，大家會看你以前說過的話，現在說你要做啥「人家會相信你嗎？人家會相信你嗎？」。