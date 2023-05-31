影壇巨星「功夫皇帝」李連杰，縱橫演藝圈40年，近年被傳健康頻亮起紅燈，還被拍到滿頭白髮的模樣，讓粉絲極度擔憂他的身體狀況，沒想到近日出席代言活動時，不僅身材爆瘦，還滿臉皺紋，瞬間老化的模樣嚇壞不少人。

李連杰2018年被拍到滿頭白髮的蒼老模樣，讓不少粉絲擔憂是否身體出現狀況，當時他澄清只是角度和燈光問題，希望所有人不用做過多揣測及憂心，不過去年底拍攝影片為首度直播帶貨的的向太（陳嵐）打氣時，只見他不僅氣色頗佳，精神狀態相較過往好了許多，加上一頭黑髮及臉上皺紋都少了許多，整體模樣回春不少。

李連杰近日出席品牌代言活動時，衰老模樣嚇壞眾人。(圖／艾瑪冲浪菌微博 )

李連杰臉上佈滿皺紋，兩頰更是凹陷下去。(圖／艾瑪冲浪菌微博)

但讓人意想不到的，李連杰近日出席品牌代言活動時，只見身形比起過往消瘦不少，臉上不僅佈滿皺紋，兩頰更是凹陷下去，整體看起來讓人覺得有些驚恐；對此，不少網友推測可能是甲狀腺再次發作，也有不少人認為人變老是必經過程，但李連杰老化速度似乎過快，不免擔憂是否身體狀況出現問題，不過有圈內人士透露可能與年輕時拍戲導致身體創傷，才會有加速衰老跡象。

李連杰昔日受訪時，提到拍攝《霍元甲》時不慎從12尺高台墜地，沒想到數天後，不僅大小便失禁，連呼吸都逐漸變的薄弱，沒想到工作人員遞氧氣瓶給他竟打不開，嚇得劇組派人連夜將他抬下山就醫，才在鬼門關前撿回一條命。