決戰後疫情時代，中華航空董事長謝世謙表示，通膨推升原物料上漲，這已經是全球的問題，航空業經營成本增加，約較疫情前增加2成，也讓票價平均因而提高3到4成，尤其商務艙最明顯，目前的高票價還會維持一段時間，如果航空公司要用低價爭取客人，恐怕會先撐不住，且一般旅客目前為止都可以接受票價提高現實。

謝世謙表示，疫情期間商務艙搶手，是因為大家避免接觸，疫情之後則因為需求提高，過去10萬元全航線都可以買得到，現在已經推高到13到15萬元，雖然漲了這麼多，但客人都還能接受，長程線商務艙都很不好訂，幾乎呈現一票難求的現象。

對於即將到來的第三季客運旺季，謝世謙表示，北美線訂位率很高，甚至有到7成以上的盛況， 歐洲線方面，甚至連即將開航的布拉格都很旺，區域線以日本線訂位情況最為顯著，大概也有5到6成，東南亞看起來也不錯，整體第三季「看起來蠻健康的」，且從國人辦護照的盛況可見一斑。

謝世謙表示，布拉格的訂位狀況不錯，代表評估得宜，華航其實評估這條航線也很久，也反映出除了團客，轉機客也很多，其中涵蓋東北亞、東南亞的轉機客，對航空公司來說，除了點對點的旅客，這是航空公司的主力，爭取轉機客人也很重要。