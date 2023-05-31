受到瑪娃颱風影響，台東天空很「精采」，繼前天傍晚出現紅通通的火燒雲後，昨天傍晚又出現夢幻的「雙彩虹」，民眾目睹此景又驚又喜。台東氣象站說明，這是颱風雨帶中的水滴經陽光反射與折射所形成的光學現象，稱為「霓虹」。

「彩虹是幸運的象徵，雙彩虹就是雙倍幸運」原本在體育場散步的民眾，停下腳步休息時抬頭一看，天空出現兩道半弧形的「雙彩虹」，直覺自己是幸運兒，另外還有網友PO出在海邊拍下的照片，藍天中七彩繽紛的雙彩虹與海面上一波波白色浪花呼應，美不勝收。

「霓」的反射次數較多，強度較弱，相對不易被觀察者看見。（蕭嘉蕙攝）

台東氣象站主任黃嘉美說明，雙彩虹的現象叫做「霓虹」，外圈為「霓」，是水滴經過2次反射及2次折射的現象，內圈則稱為「虹」，是經過1次反射及2次折射所形成，內外兩圈顏色順序相反，但因為「霓」的反射次數較多，強度會比較弱，相對較不易被觀察者看見，因此相對發生的機率較低。

黃嘉美進一步解說，昨天颱風外圍環流影響，恰好在傍晚時分，台東市還沒有下雨，而颱風雲帶帶來台東附近及海面許多地方有些微的降雨，使得當時不遠處的東側天空充滿較多的小水滴，因而造成這樣虹霓的現象。