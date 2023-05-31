婦產科醫師蘇怡寧分享，一位媽媽剛剛剖腹產完，還在手術台上縫合，一旁的老公抱著新生兒卻喊手痠，讓產婦聽到當場怒嗆老公「是在哭喔？」引起1.7萬名網友討論，不少人笑歪留言，這位新手爸爸很勇敢欸，可能不想見到外面的太陽了，求生欲超低。

蘇怡寧昨天在臉書上發文分享，一位媽媽剖腹產，順利生下寶寶，當他替產婦縫合的時候，夫妻倆聊著天談論等等要吃什麼，這時候抱著新生兒的爸爸突然說「哇！有點重欸，我手有點痠了！」讓躺在手術台上的產婦立刻吐槽說「老娘揹了那麼多月在身上也沒靠夭，你是在哭喔？」

蘇怡寧表示，聽到夫妻倆的對話，他原本考慮要不要救一下男方，但後來想想還是算了，畢竟他也很忙，而且高危險妊娠他看多了，但這麼勇敢的「高危險老公」真的少見呢，只能說人生就是這樣，自己的鍋只能自己背。

貼文吸引1.7萬人朝聖，不少網友留言討論，「這位爸爸原本中秋節跟家人團聚，這下要改成中元節了」、「這位新手爸爸需要重訓」、「還好人母剛縫過，差一點現場要縫合新鮮人父了」、「先生可能不想見到外面的太陽了」、「在手術台上戰力仍然滿分的人妻」、「嫌重沒關係，可以換個任務給老公；以後半夜都給他起來泡奶餵奶，不費力喔！」