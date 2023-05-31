日前明確表態「核能是我的選項」的國民黨總統參選人、新北市長侯友宜，遭綠營質疑要提出怎樣的能源政策內容，侯今（31）日強調將在7月提出完整的政策，並說「我從來沒有反對核電」。

侯友宜表示，他擔任新北市長，一直與中央針對核廢料進行溝通，如不要蓋室外乾式貯存，應轉為蓋室內的，而這也是核能監督委員會許多委員的意見。

「新北畢竟是一個人口稠密的地方！」侯友宜指出，若現階段沒能力處理核廢料，應對新北市民清楚交代，而不是在都會中永久儲存核廢料，過去對新北市民的承諾是40年，但時間已經過了，難道要永久擺在新北市嗎？

侯友宜強調，從蘇內閣到陳內閣，他持續不斷進行溝通，但行政院卻不予理會，「我一個市長，為新北市民說公道話都不聽，我今天講很清楚，我從以前到現在沒有反對過核電，我只要你用高標準把核能安全做好」。

侯友宜說，台灣不缺電才是最重要的事情，民進黨的非核家園就是做不到，因此不要再說大話，「你已經面臨缺電危機，跳電這麼多次，還說戰爭來的時候才來做備用電源，我請教，核電你要除役了，你重啟都會有問題！」