中國國際貿易促進委員會30日發布《2023年第一季中國外資營商環境調研報告》。報告顯示，97％的外資企業對去年第4季以來中國大陸出台的外資政策評價為「滿意」及以上。超8成受訪外資企業預期今年在陸投資利潤率將持平或有所增加，超9成受訪企業預計未來5年在陸投資利潤持平或有所增加。

大陸《環球時報》31日報導，今年第1季，中國貿促會對來自全國26個省市區的600多家外資企業進行調研。受訪企業覆蓋傳統製造業、先進製造業、傳統服務業和現代服務業，其中61.21％的受訪企業在陸產業鏈主要集中在加工製造環節。受訪外資企業對辦理納稅、獲取金融服務、跨境貿易、市場准入等指標的滿意度均超過80％。

長三角、珠三角和成渝地區是吸引外商增資的主要地區。擴大在陸生產線或實現數位化轉型是外企增資的主要方式。超7成受訪外資企業表示在陸產業鏈布局將維持現狀或將進一步推進產業鏈本土化。

報導稱，隨著中國大陸產業鏈、供應鏈體系的不斷完善，營商環境不斷優化，跨境往來更加便利，外資企業正在持續看好中國經濟發展前景。中國英國商會於上周發布的《在華英國企業建議書2023》顯示，76％的受訪企業表示對未來1年的在華發展感到「更加樂觀」，其樂觀情緒來自「中國大陸的市場潛力和經濟前景」。