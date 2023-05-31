教育部今天公布112年留學獎學金甄試錄取名單，在685人報名中，擇優錄取206人，包括一般生一般學群173人；選送赴特定國家生—北歐10人、新南向國家12人（含馬來西亞、新加坡及澳大利亞）；特殊生—勵學優秀生2人、原住民生6人、身心障礙生3人。

教育部設置「留學獎學金」，補助一般生（含一般學群及選送赴特定國家）每年美金1萬6000元，補助年限最長2年；特殊生（含勵學優秀生、原住民生及身心障礙生）每年補助美金3萬元，補助年限最長3年。

本項獎學金獎助對象以出國攻讀博士學位為主，一般生申請「藝術學群」、「建築、規劃與設計學群」；選送赴新南向國家及特殊身分學生，得選擇出國攻讀碩士或博士學位。

教育部表示，今年留學獎學金錄取名單已公布教育部國際及兩岸教育司網頁「留學獎學金甄試資訊」，甄試審查成績單另於今日以掛號信函寄出，申請人收到成績單後，如對成績有疑義，可於公告錄取名單次日起10日內，依「教育部留學獎學金申請複查成績注意事項」申請成績複查。

另為鼓勵青年學子勇於出國留學追夢，教育部亦設有「Taiwan GPS海外人才經驗分享及國際連結計畫」官方網站，歷來已邀請多位學人分享留學準備、國外留學及工作經歷，並辦理各項學人分享會、獎學金說明會，歡迎多加利用及參與。