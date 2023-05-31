民進黨總統候選人兼黨主席賴清德，日前提名時事評論員李正好參選新北市第九選區立委，但因李並非黨員，再加上他爆出過性平爭議，此一決定引發基層不滿。而昨（30）日更有民進黨基層發起連署，希望黨中央謹慎考慮與李正皓的合作。

這份由民進黨國會與議會助理、政治工作者及支持者發起的連署指出，李正皓始終在扭曲事實、偷換概念，沒有正面回應企圖威脅女性一事。但透過法院認證的證詞、證據，都指出他透過親密影片威脅女性是存在事實，而非抹黑、造謠。

聲明並質疑，李正皓一再扭曲、偷換概念，讓社會大眾看到他試圖顛倒黑白、毫無悔改之意，而這樣的合作對象，「真能成為民進黨的選擇嗎？」

聲明呼籲，民進黨的合作、徵召機制應更加明確，在選舉策略上，他們不反對奇兵刺客，更尊重黨內的相關機制，但希望能將決策的機制、考量、標準，更加的明確化。聲明並坦言，理解與奇兵刺客的合作多是因選區艱困，進而產生選舉策略上的調整，但仍然期待，黨中央未來在合作與徵召的過程中，能說明決策機制、審慎選擇不違背黨內價值的人物，避免傷害到黨的形象。