屏東縣長落選人蘇清泉不滿去年選舉結果，分別對當選人周春米、屏選會提出當選無效、選舉無效之訴，遭屏東地院駁回；屏東縣長周春米31日赴議會備詢時被問到心情如此？她首次對外說明，「希望此事就此打住，也盼對方適可而止。」

周春米說，現在是什麼年代？選務人員都是奉公守法，不管是藍綠誰執政，都不會有作票情形發生；現在就希望事情能告一段落，心無旁鶩、努力拚縣政。

她也強調，民主是普世價值、不是一個人說了算，候選人竟然投入選舉，就要接受結果，而司法也設了底線，讓票數差距在千分之三內得以行政驗票，她尊重對手訴諸司法的權益，但不能因結果不合蘇姓候選人的意，就多次透過造勢活動汙衊選務人員、司法人員，這是她不能接受的。

這個當選的結果實實在在，希望對手能就此打住、適可而止，否則真的懷疑他還有其他政治目的，現在所有縣民期望的就是她帶領的屏東品牌能持續擦亮、繼續向前。