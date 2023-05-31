●CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示，如果第一次表決不能過關，讓他們不得不重來一次，我也不會感到意外。但我堅信債限協議將在6月5日大限之前獲得批准。

●Great Hill Capital LLC董事長Thomas Hayes表示，輝達目前是人工智慧（AI）的代表性人物。如果這種AI趨勢是真的，那麼晶片和運算力將立即湧現需求。

●Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示，為抑制通膨的升息正在削弱經濟增長和公司獲利，導致今年以來竟只靠著約20家公司就推動了標普500指數高達10%的回報率。債限協議完成立法不會消除市場上仍然存在的其他威脅。今年大多數股票基本上都在原地踏步，這比這幾檔科技股所帶動的指數表現更能說明這個市場環境。

●美國傳奇投資人之一、與索羅斯（George Soros）共同創立量子基金（Quantum Fund）的羅傑斯（Jim Rogers）日前接受媒體訪問時，對全球經濟前景發出「嚴厲的警告」，他表示，由於過度借貸和美元所面臨的威脅，他「有生之年最慘的熊市」恐將到來。他表示資金可能從美元撤離，因美國的債務問題嚴重，世界各國都在探尋取代美元的方案，「未來幾年貨幣市場可能面臨嚴重的動盪」。在談到利率時，羅傑斯表示，為了抑制物價上漲，升息將無可避免，他甚至不知道要升多高才能抑制住通膨，稱這個世界從未見過像過去幾年那樣的債務、支出和印鈔，所以這次要解決這個問題必須要有非常、非常「具毀滅性」的東西。