星巴克新任全球首席執行長納拉辛漢（Laxman Narasimhan）5月30日訪中，這是他上任後首次到訪中國市場。他說，「希望未來中國成為星巴克最大的市場。」

據澎湃新聞，納拉辛漢表示，「這（中國）是一個非常大的消費市場，而且會變得更大。」他在首次訪問中國市場時，毫不掩飾他對這個星巴克第二大市場的重視與期待，「我們希望未來中國成為我們在世界上最大的市場。」

納拉辛漢強調，從人均咖啡消費量來看，星巴克還有很大的機會，「中國人均咖啡消費量是12杯，日本是200杯，美國則是380杯。與日本或美國相比，（中國）仍然有很大的上升空間，所以這裡的增長空間很大。」

星巴克曾在2022年9月高調提出，到2025年中國市場將開到9000家店。相較競爭對手們採取特許經營模式來高速拓店，納拉辛漢說，目前不會考慮通過加盟來擴張，未來仍繼續堅持直營模式，「未來三年的市場將變得更大，9000店只是一個里程碑。」

「我們顯然看到了復甦的跡象，並將繼續看到更多。」談及中國的營商環境，納拉辛漢表態稱，中國是一個巨大的市場，其團隊得到的所有回饋「都非常鼓舞人心」，星巴克在中國的發展是長遠的。

星巴克也承認其要加快腳步，「中國有這麼多機會，我們還有很多很多年可以加速發展。而我們已做好準備。」

「隨著中國進入復甦階段，（星巴克）顧客數量在增加，他們想要更好的體驗。」納拉辛漢介紹，星巴克在華將來的發展，既包含深入其所在的城市，去挖掘更多機會和潛力，也要去覆蓋更廣闊的市場。