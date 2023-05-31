71型船塢登陸艦首次公開鄔艙全貌

在美國交付台灣「刺針」（Stinger）防空飛彈後，兩艘解放軍071型兩棲登陸艦最近出現在台灣島東部海域，而專家周二說，北京對台獨勢力和外部干預發出了強烈警告。

據中方官媒《環球時報》30日報導，日本防衛省統合幕僚監部周一說，海上自衛隊上周五發現，解放軍054型飛彈護衛艦和兩艘071型兩棲登陸艦在台灣東部和日本與那國島之間的海域向北航行。

而這些中方軍艦持續向北航行，經過釣魚台列嶼。雖然日本說，他們派兵監視並收集有關中方海上活動的情資，但未能提供包括相關照片或舷號等更多細節。環時指出，071型兩棲登陸艦出現在相關海域並不尋常，上次有紀錄的類似活動是在2021年11 月。當時據日本《產經新聞》報導，有兩艘解放軍071型兩棲登陸艦在台灣東部接近花蓮的海域舉行登陸演習。

觀察家說，就連去年8月時任美國聯邦眾院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，還有蔡英文今年4月在美會見現任美國聯邦眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），解放軍舉行大規模環台軍演，兩棲登陸部隊似乎都沒有參加。

而解放軍出動071兩棲登陸艦航行台灣東部海域，就在美國上周四首度交付台灣FIM-92「刺針」飛彈後1天。要求匿名的中方軍事專家說，隨著兩棲登陸演習，解放軍正在加強準備執行從台灣四面八方登陸的任務。

071型船塢登陸艦

專家說，這支中方艦隊從台灣海峽南方航行到西方海域，接著從北方再航向東部海域，很可能繞島一周。而071型艦排水量超過兩萬噸，除了兩棲裝甲車、氣墊登陸艇、坦克、直升機外，還能搭載大批部隊，以便解放軍執行水平和垂直登陸作戰任務。

就在071型艦現身的同一天，台灣國防部27日說，在台灣周邊發現了33架中方軍機和10艘軍艦。這些數字遠超過解放軍在台灣周邊進行的每日例行巡邏和演習艦機數量，分析家認為，中方當天可能舉行了較大型的聯合軍演。

儘管台灣國防部說，27日稍晚「山東」艦航母編隊穿越台海，但無法立即得知，這兩項活動是否有關。