雲豹能源去年本業營業利益8.76億元，年增逾2倍，營業收入創下歷史新高，達63億元，年增192％，主要為認列全台最大漁電共生128MW戶外案場之工程收入、儲能子公司台普威、以及水處理子公司煒盛的營收挹注。合併稅後淨利為4.71億元，年增104％，每股盈餘4.03元。同時並通過每股將配發現金股利2.06元，回饋股東的支持。

展望今年，總經理趙書閔表示，各項業務皆取得顯著突破，前景樂觀。包括太陽能業務擁有全台最大128MW漁電共生案場已全數併網；儲能業務，目前有兩座全台單一最大儲能案場共200MW已開工，預計於今年至明年間完工，工程款總金額超過70億元規模，全案完工後2025年將佔全台併網型儲能市場目標20％。

水處理業務方面，2021年入主煒盛後，取得標案之金額大增，且加入儲能與綠電等綠能環境工程規劃，預計今年至明年陸續完工竹北水資中心第二期工程案、台北市污水下水道工程、桃園國際機場西側汙水處理工程等標案等，合計完工標案決標金額共37億元。同時，日前成功奪下「迪化污水處理廠委託操作維護第七期暨設備更新」標案，合約自今年7月起，最長履約期限9年，總金額高達36億元。

售電業務方面，司旗下售電業子公司天能綠電自2021年迄今已陸續與國內外企業簽約售電，累計簽約售電用戶超過20間，轉供總度數超過8億度綠電，目前簽約合作簽約供電之案場亦超過30個累計超過100MW。尤其，雲豹能源本身擁有光電、風電、儲能，甚至持續開發其他再生能源，協力其他發電業者，目標成為民間小台電，為綠電需求者提供優質穩定的供電品質，及更合理的電價。