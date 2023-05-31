交易公開透明的拍賣會，是觀察腕表市場流行趨勢和評估增值潛力的最佳指標。佳士得（Christie’s）香港春拍的三場腕表拍賣會結果出爐，成交金額近4.5億港幣，創歷史新高，並刷新11項拍賣紀錄，其中包括多件百達翡麗腕表，獨立製表F.P. JOURNE表現不俗，極具潛力，往年在拍賣會拍出高價的勞力士（ROLEX）、Richard Mille，今年在拍賣會幾乎未見高價拍品蹤影，頗耐人尋味。

百達翡麗編號2523雙表冠世界時間北美洲地圖腕表，1955年製，成交價6662萬5000港幣，刷新此型號世界拍賣紀錄。（Christie’s提供）

本場拍賣會的「表王」是1955年製百達翡麗編號2523雙表冠世界時間北美地圖腕表，以6662萬5000港幣落槌，刷新此型號世界拍賣紀錄，也是拍賣會最高價，另一場「精緻名表」拍賣最高價則是百達翡麗編號5002R-014大教堂鐘聲三問腕表，以3183萬5000港幣落槌。

F.P. JOURNE鉑金腕表，冰藍色貝母表盤，成交價819萬港幣。（Christie’s提供）

值得一提的是「極緻系列」拍賣場上的最高價，由獨立製表F.P.

JOURNE鉑金陀飛輪腕表奪得，落槌價為882萬港幣。往年拍賣會總會意外出現勞力士、Richard Mille天價成交的拍品，今年則不再出現，是否熱度退燒，值得觀察。

「極緻系列」拍場最高成交價拍品為F.P. JOURNE鉑金陀飛輪腕表，成交價882萬港幣，見證獨立製表崛起。（Christie’s提供）

佳士得亞太區總裁龐智鋒 (Francis Belin)在記者會上分析，拍賣會上的腕表有兩大種類，一種是精緻工藝與複雜功能的骨董腕表，像百達翡麗，拍價很穩定，另一種是現代腕表，拍賣價波動很大，有時翻倍上揚，有時又跌落神壇，兩種全然不同。

首次參與拍賣的新買家中，有近40%為千禧新世代，展現佳士得近幾年吸引年輕藏家進入拍賣會的策略有成。佳士得亞太區名表部副總裁Alexandre Bigler指出，今年三月腕表網上拍賣會，一件百達翡麗編號6002腕表打破網上拍賣最高成交價，以4545萬港幣成交，如今百達翡麗型號2523再次改寫歷史，再創該款腕表新高價，可見亞洲市場對珍罕頂級時計的需求熾熱。