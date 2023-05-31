遠百寶慶店於1972年開幕，當時每年不定期開辦各國國際展，成為國民外交基地。（遠百提供）

遠百寶慶店於1972年1月18日開幕，當初於報紙刊登的全版宣傳廣告。（遠百提供）

誠品生活116曾是西門町重要地標，已於2015年底歇業，現由快時尚H&M進駐。（王英豪攝／本報資料照片）

1978年開幕的來來百貨，位於武昌街與昆明街口，營業樓面達11層，現由誠品書店進駐。（朱立熙攝／本報資料照片）

1988年的遠百寶慶店春夏服裝秀，多角度的流行視窗為民眾指出潮流脈動。（李智為攝／本報資料照片）

台北市西門町又有一家老百貨將改頭換面，1972年1月18日開幕的「遠東百貨寶慶店」，即將於今年8月原地重建，6～7月也將舉行Bye Bye Sale封館大拍賣，寶慶店承載著四、五年級生的回憶，營業超過半世紀，不但是遠東百貨的「起家厝」，亦是台北市現存的最老百貨，西門商場多年爭霸下的最後贏家。

西門町百貨商場在1970、1980年代相當風光，加上中華商場的人潮熱絡，尤其衡陽路周邊當年是一級戰區，除了遠東百貨外，還有力霸百貨等競爭對手，但後者早已退場；另現位於西門町電影街中心的誠品武昌，及峨眉街的誠品西門，當年也分別是知名的來來百貨、今日百貨，這兩家也已於2000年前後走入歷史，由誠品進駐，唯有遠百寶慶店生存至今。

寶慶店走過50年，經由遠東集團董事長徐旭東拍板定案重建後，預計工程將歷時5年，重新打造適合年輕族群及觀光客的嶄新百貨，登上西區亮眼新地標。

資深媒體人張亦良回憶，遠百寶慶店當初位於遠百管理部門對面，當年的總經理徐荷芳若要來巡視，店內就會放起電影《哈泰利》主題曲當作「暗號」，提醒櫃姐們準備就緒；若放起〈Whistler and his Dog〉這首名曲，就代表外面開始下雨了，要關心客人有無攜帶雨具，這樣的作法後來也通行了各家分店。

1990年代，在當年SOGO百貨、新光三越競爭環伺下，徐荷芳與妹妹，也就是現任遠百總經理徐雪芳，兩姐妹憑著對時尚的喜愛及敏銳，到義大利米蘭等城市採購設計師品牌，讓消費者有更多選擇，遠百時尚部門更培育出不少菁英，現在不少也擔任時尚精品一線品牌的高層。此外，當年遠百主攻的「電器」更是一大賣點，例如引進義大利品牌De’Longhi的葉片式電暖爐，賣得非常好，張亦良指出，早期台灣家庭如果有買葉片式電暖爐，10台有7台以上是遠東進口的，而只要寶慶店開始辦周年慶，附近的電器行幾乎沒生意可做，員工都回家休息了。

遠百寶慶店屹立不搖50年，成為西區百貨龍頭的代表，業界觀察，除了遠百穩紮穩打的管理風格，也因為地處博愛特區、國軍英雄館旁邊，治安與客群素質良好，軍公教人員居多，這些在地情感承載著數十年的忠實顧客至今。

另一方面，當年能與遠百寶慶店競爭的，就是衡陽路的力霸百貨，還引進北市百貨首座透明電梯，中庭天井也是一大特色。有「懷舊達人」之稱，同時也於西門商圈成長的張哲生表示，原本是1981年開幕的大王百貨，但因經營不善，一年後由力霸集團接手營運。不過90年代後，因力霸百貨所處的「新生報業廣場」大樓內租戶混亂，租約關係複雜，加上經營不佳，力霸百貨結束了18年的營運，之後荒廢10幾年，終於被海霸王集團買下，改裝成酒店「德立莊」。

除了衡陽路一帶的遠百寶慶店、力霸百貨外，位於西門商圈電影街的誠品武昌，前身也是知名「來來百貨」，張哲生指出，1978年開幕的來來百貨，是國泰集團跨足百貨業的第一間據點，以「讚美的焦點、流行的焦點、歡樂的焦點」為營業主軸；當年開設在來來百貨1樓的「麥當樂」，是中華民國第一家漢堡專賣店。來來百貨於1985年轉讓給豐群集團，台北店於2003年歇業，後來誠品武昌店進駐，並將5至10樓出租給國賓飯店，開設西門意舍酒店至今。

來來百貨當年還吸引絕世女星－伊莉莎白泰勒慕名而來購物，在西門町更造成萬人空巷，爭相一睹「玉婆」風采，可見來來百貨當年打造的時尚與高級名氣。

除了來來百貨，現位於峨眉街的誠品西門店，前身就是「今日百貨」，於1968年開幕，張哲生回憶兒時：「今日百貨樓頂的遊樂場，有雲霄飛車、音樂木馬、旋轉飛機，和海盜船，特別是海盜船，當它往北搖晃時，還會停留在峨眉街的上空，超級刺激又可怕！」除了遊樂設施外，今日百貨還有多個演藝廳，提供京戲、歌仔戲、布袋戲等演出，在當年是全台唯一以百貨公司結合綜藝娛樂的商場。不料，今日百貨曾於1981、1989年發生兩次嚴重大火，也因漸漸無法開創新路、西門商圈的沒落下，於1997年結束了近30年的風光，現由誠品西門店接手。

而近年歇業最令年輕族群有感的，就是西門站6號出口的地標「誠品116」，該大樓前身曾是「新世界館」，是1920年代台灣最大的電影院，2002年由誠品進駐，取名為「誠品116」，有商場及麥當勞，是許多7年級生的回憶與聚會場所，直到2015年底吹熄燈號，目前由快時尚H&M進駐大樓的1至5樓。