台中市1名「擁5億房產」賴姓高中生，和夏姓地政士助理辦理同婚登記，不料2小時後墜樓身亡，賴母指控處理賴家房產的夏男涉謀財害命，全案疑點重重、撲朔迷離。今（31日）有媒體再爆出案發第一時間的現場照片，其中一張墜樓前死者與夏男同搭電梯的監視影像，讓法醫高大成直指，從畫面中清晰可見，「賴男的右手原本是沒有受傷的痕跡」。

高大成21日受家屬委託協助調查，前往陳屍現場勘查，並進行屍檢，他曾提出相關疑點，指出死者從10樓高墜樓，依拋物線原理，不太可能會在草叢發現遺體，再者，死者僅右手肘骨折，未見顱內及腹腔出血跡象，一般墜樓案件傷勢不會這麼輕。

根據媒體今日刊登的照片可見，案發現場的監視器拍下賴男與夏男一同搭乘電梯，期間兩人神情嚴肅，沒有交談，而賴男舉起右手抓頭的動作，讓高大成在臉書發文指出，「一開始弟弟刻意舉起右手，讓我清晰可見他右手原本是沒有受傷的痕跡」。

高大成表示，據死者親友知悉，賴男在緊張或不知所措的時候，會舉手摸頭並扭頭髮；而墜樓著地的位置、身體的骨折變化，確實與從10樓下來的情況無法連結，「我原本模擬的『趴臥』吐了一地，我當時只是想早點知道是否有受毒藥物的影響，因為兇手應該是心思細膩，手法不會那麼粗糙，更不會讓死者在10樓的自宅用毒物或安眠藥物後使死者墜樓」。

高大成指出，「賴男死因的背後是否有其他勢力介入？與本人無關；若是為了財，兇手一定要加害一個無辜的準大學生墜樓嗎？兇嫌故佈疑陣『刻意誤導』檢警辦案嗎？本案墜樓，5億高中生堅硬如石的結凍背部只有個傷勢，我相信他是個幸運的孩子，未照兇手策劃變成一團爛泥，而讓我有跡可循。從命案開始，賴家帳戶皆已遭凍結， 出手相助的大家只能共同努力、以時間換真相！我希望藉由『魔鬼藏在細節裡、屍體會說話』來找出真相，日後檢警單位應有更明確的方向，杜絕有心人士再犯的行為」。

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