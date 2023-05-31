前台北市長柯文哲「愛將」王文秀，在擔任台北市殯葬管理處副處長期間，涉嫌利用承辦殯葬標案機會，向業者索賄，護航業者得標，廉政署懷疑王女私下每月卡費多達30萬元，還拿錢供養法師，台北地檢署31日依貪汙、財產來源不明等罪起王女及業者8人，檢方痛批王女經手喪葬人生大事的業務，本應奉公守法，服務人群，讓民眾人生最後一哩路得以順利完成，卻與廠商勾結，謀取私利，惡性重大，建請法院從重量刑。另王女249萬6000元的不明財產，建請法院宣告沒收。

另被起訴的7人，包括曾任議員助理的前北市府顧問許志成、業者陳永傑、詹坤霖、張簡鼎晉、張景森、洪鉦皓、白手套陳紫皓。其中許志成承認部分犯行，建請法院量處適當之刑。至於陳永傑、詹坤霖、張簡鼎晉、白手套陳紫皓4人人認罪，承認犯行，建請從輕量刑。

另捲入此案的時任北市殯葬處課長歐陽更生、業者蕭德銘、林（人百）宗、林震雨以職員等人，因罪證不足獲不起訴。

起訴指出，王文秀自2018年7月9日至2022年4月15日，擔任北市殯葬處副處長，王文秀分別於北市二殯停車場委託經營案、110年聯合奠祭採購案、電子輓聯服務案、網路公祭示範禮廳案、2件清潔維護勞務案、110年無名屍採購案、寶相閣公司申請生命紀念館等採購案，向業者索取每次10萬至30萬元賄款，以洩密、影響評選委員及北市殯葬處人員等不法方式護航定業者取得標案。

檢廉調查，王女2019年至2021年的年薪，分別為121萬6748元、127萬3240元、123萬6837元，3年的年薪總計372萬6825元，但這段期間，她名下的銀行帳戶竟提領出931萬4383元；此外，王另以大手筆現金支付醫美、SPA等開銷，總計支出38萬3100元，總計於這3年內，花了969萬7483元，支出與其收入顯不相當，財產來源不明。

另王女名下信用卡帳單，每月消費多達20萬至30萬元，廉政署查出，只要王女銀行帳戶餘額不足時，當月她就能將來源不明的現金存入帳戶，但王女對於帳戶內的不明存款，卻提不出合理解釋。