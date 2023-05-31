總統府公布大法官被提名人，10月後15位大法官皆由蔡英文總統提名，被認為綠油油一片，司法制衡功能恐喪失。新北市長侯友宜表示，民進黨這幾年執政下來，從大法官人選提名自己人，到獨立機關NCC與促轉會，都可看到一個黨找了自己人卻說是獨立，賴清德說「民主與專制」說得很好，民進黨這幾年還不夠專制嗎？

侯友宜說，國家利益永遠超過政黨利益他永遠不變的理念，民進黨在很多事情上，對不同意見都沒有辦法接受，也不跟任何政黨溝通，很多人跟報導都講是「順我者昌、逆我者亡」，也許誇大，但也確實是有這樣的情況。

侯友宜強調，他出來選舉只有一個目的，就是讓台灣團結，讓台灣人能夠「同心」，很多事情是政黨要合作的，不是去撕裂台灣，呼籲不要再刻意製造更多對立、衝突。

侯友宜說，獨立機關大法官提名是何等嚴肅的一件事，NCC掌控所有媒體，又是何等嚴肅的事情，用歷史處理的事情，更讓大家覺得是假正義，又是真公平嗎？

侯友宜說，他本人感受很深，政客跟政黨，到了選舉，就會在歷史傷口上灑鹽，讓台灣分裂，這幾年他心理很痛、讓他感觸很深，所以他為什麼要站出來選總統，就是希望台灣能夠找回以前的台灣，能夠合作，讓人民看到不一樣的台灣，不分你我、族群，完全以國家至上為最高理念。