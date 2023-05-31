2024總統選戰，國民黨徵召新北市長侯友宜參選，對上民進黨主席賴清德、民眾黨主席柯文哲，呈現藍綠白三腳督態勢。國民黨新北市黨部主委黃志雄認為，民進黨執政讓多數人失望並期盼能政黨輪替，在此前提下，國民黨應端出更多牛肉，爭取最大的票源與支持，只要方向正確，侯友宜民調「追上來的空間很大」。

2024總統大選藍綠白人選已確定，許多民調也紛紛出爐。據《美麗島電子報》29日公布的民調令人十分意外，顯示賴清德支持度35.8％，柯文哲支持度25.9％，侯友宜支持度18.3％。《ETtoday民調雲》同天公布民調則指，賴支持度36.4%，侯27.7%居次，柯23.1%，尚未表態有10%。

對此，黃志雄昨(30)日接受《中評社》訪問時表示，民調會受到社會氛圍等影響，只要參考就好，而國民黨已確定由侯友宜代表參選2024總統大選，侯只要請益首長與重要人士，整合黨內力量後，並逐步提出民生議題、政策等，民調將自然而然會上升。

黃志雄強調，民進黨執政讓多數人民失望，更有過半民意希望政黨輪替，在此前提下，國民黨應端出更多牛肉爭取最大的票源與支持。黃志雄重申民調就是參考，侯友宜現階段需要國民黨內所有能量與基礎，這才是侯友宜的當務之急，只要方向正確，侯友宜民調追上來的空間很大，「我們是有機會的」。