「顯卡教父」晶片設計大廠輝達Nvidia）執行長黃仁勳，近日返台出席多場活動，面對近日平均溫度28度的台灣，偶維持一慣的黑色皮衣亮相引起網友討論，甚至被網友封為「皮衣刀客」，日前被問及穿皮衣是否會太熱時，則幽默地以雙關語回覆「我總是很酷（Cool）」，並親民地脫下外套讓現場女記者感受「一兆的重量」，也讓神通廣大的網友找出他身上的皮衣、T恤品牌。

黃仁勳的黑色T-shirt則是來自英國時尚品牌Burberry。（杜宜諳攝）

黃仁勳同款系列商品當中最好認的便是黑色短袖T恤，胸前的刺繡TB字樣押花Logo，根據Burberry的官網顯示該款為當季款式，根據不同購物網站價格約在台幣8000至1萬5千元之間，而在昨日被記者封為有「一兆重量」的皮衣則是同樣來自英國的dunhill，1893 年成立至今品牌以皮革製品如皮件、公事包以及精品男裝聞名，目前尚未能於官網上找到同款皮衣，但該牌皮衣價格起跳價為3500元，約台幣10萬7千多左右;另外日前逛饒河夜市時黃仁勳所穿的飛行夾克則是出自Tom Ford，根據電商網站上的價格約在11.6萬左右。

黃仁勳現身饒河夜市時所著的黑色飛行夾克則是出自Tom Ford。（摘自IEObserve 國際經濟觀察臉書粉專）

日前網友挖出黃仁勳日前於電腦展上的皮衣品牌為dunhill。（陳俊吉攝）

有不少網友討論為何黃仁勳即使天熱也是皮衣不離身，在黑色穿搭的背後是否有什麼商業考量，過去財經網站站《TheStreet》就曾分析指出，大企業CEO每天需做許多決策沒有心思研究穿搭，且省時俐落的穿搭風格能塑造專業形象，因此多位名人都習慣在公開場合亮相時穿著相同的衣服，如蘋果（Apple）創辦人史蒂夫・賈伯斯（Steve Jobs）的標誌性三宅一生黑色高領毛衣配牛仔褲的經典造型。