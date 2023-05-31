近期全球風靡AI，大陸發展也不落人後，根據外媒報導，在過去三年中，大陸組織在該國推出了79種AI大型語言模型（LLM），緊追美國的100個。報告顯示大陸正加倍努力開發人工智慧（AI）算法，今年到目前為止，大陸更以19個LLM領先美國的18個。

根據路透報導，大陸科技部下屬研究所撰寫的報告顯示，法學碩士的發展在2020年進入了「加速」階段，該階段使用深度學習技術對海量文本數據進行訓練。

根據報告，在2019～2023年期間，大陸每年發表大模型數量為0、2、30、28、19個，美國4、11、30、37、18個，今年至今大陸AI大模型增加數首度超越美國。

報導提到，從全球發布的大型語言模型分布來看，大陸和美國遙遙領先，占全球總量的80%以上。但大陸也有發展隱憂，如各地大模型人才數量均不充足是一大挑戰。

華爾街日報先前報導，美國的制裁促使大陸業者加速研發不需依賴美國最新晶片的AI技術，據悉大陸科技商正在研究如何透過更少或更低端半導體，就能實現最先進AI性能的技術，並同時研究如何混用不同類型的晶片，以避免依賴單一類型晶片，包括華為、百度和阿里巴巴等，都在尋找方法讓現有電腦晶片發揮更大效用。

雖然美國擴大對大陸半導體出口管制，但大陸科技巨頭騰訊使用輝達（Nvidia）為大陸市場客製化的晶片，大幅縮短AI訓練時間，凸顯大陸AI產業發展，並沒有因為美國制裁而放緩。