AI教父、輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近日抵台，不僅行程滿檔，還到處趴趴著，他身穿招牌黑色皮衣令人印象深刻，連台灣30度高溫他也不怕熱，依舊這樣穿搭，媒體也好奇幫網友提問，皮衣裡面是否裝有NVIDIA散熱器，才能忍受台灣酷熱，黃仁勳也幽默回答「因為我一直都很酷（Cool）」，重點是不需要花時間去思考穿什麼顏色衣服。對此有網友認為，真聰明省下時間衝事業。

「台灣囝仔」黃仁勳身價340億美元（約台幣1.04兆元），名列全球億萬富豪榜第37名，上周來台出席台大畢業典禮致詞、現身台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）演講，還被直擊逛夜市買麻花捲，一舉一動都成為外界關注話題，唯一不變的是黑色勁裝打扮。

黃仁勳因為經常身穿皮衣且對產品定位極為精準，被網友取了「皮衣刀客」的綽號。

儘管近日天氣炎熱，黃仁勳在公開場合露面時卻始終身穿黑色皮衣，昨（30日）媒體笑問如此穿搭，是不是如網友所說皮衣裡面裝有NVIDIA的散熱器，否則怎麼受得了台灣的酷熱天氣。

對此，黃仁勳幽默回答：「因為我一直都很酷（Cool）」，並解釋因為不需要花時間想要穿什麼顏色的衣服，沒有太多選擇，減少思考時間。

黃仁勳不改親民作風，還給現場女記者試穿他的原味皮衣，並提醒皮衣很重，女記者穿上後笑回「這是一兆的重量」，大開黃仁勳身價超過台幣1.04兆元，被稱「一兆男」的玩笑。