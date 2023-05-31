全球第二大傳動系統元件廠上銀科技去年營收及獲利雙雙改寫歷史次高，EPS為12.98元，31日股東會通過每股配發現金股利5.5元，為歷年配股最佳。上銀董事長卓文恒股東會致詞表示，今年雖是挑戰的一年，但上銀近年推出醫療機器人、減速機、智慧滾珠螺桿及迴轉工作平台等新產品，隨著國際展覽陸續恢復正常舉行，今年也是非常有機會的一年。

上銀致股東會報告書指出，2022年受俄烏戰爭、聯準會升息、高通膨、中國大陸封控等因素影響，全球主要經濟體皆處於成長放緩甚至緊縮狀態，全球經濟成長率僅3.4％。在外部環境的多重挑戰下，上銀科技仍繳出紮實的成績單，2022年合併營收293.15億元，創歷史營收次高，較2021年成長7.5％。歸功於經營團隊投入長期創新與全球布局，提供客戶智慧製造解決方案，協助客戶轉型升級提高競爭力，展現上銀科技永續經營的深厚實力。

上銀指出，全球產業在自動化、智慧化、數位化與淨零永續浪潮驅動下，製造業朝智能、精密、節能減碳轉型升級，而上銀的傳動產品和機電整合Total Solution，正是帶動精密機械升級，為客戶實踐智慧製造的重要伴。2022年上銀的高階新產品及機電整合系統服務在全球皆有重要進展，力矩馬達迴轉工作台提供精密放電加工業突破性的高速化解決方案，大幅提高醫療、航太零件等精密加工的生產效率。上銀的晶圓機器人、Aligner、Load port 和晶圓移載系統(EFEM)已銷售至全球，協助半導體廠加速擴充產能；在日本國際工具機展（JIMTOF）與日本工具機大廠聯展，展出結合HIWIN智慧型螺桿i4.0BS、迴轉工作臺、機器手臂之工具機次世代智慧自動化整合方案。醫療復健機銷售至歐洲，並推出智慧化機種可自動偵測及調整訓練，大幅提升醫療效率。

上銀表示，上銀為加速新產品及新市場的擴展，提供客戶更即時且具附加價值的整體解決方案，上銀加速海內外佈局。日本子公司神戶新廠落成啟用、德國子公司規劃擴充第三期廠房、義大利子公司規劃購置新廠、邁萃斯精密鳳山工業區新廠動工，雲科三期擴建廠房、台中工業區一廠及二廠新廠動工，為上銀中長期的成長奠定基石。

上銀指出，展望2023年，雖然預估景氣降溫，但美國及歐洲市場需求持續增加、大陸針對疫情全面解封、預期經濟應會復甦，國際貨幣基金（IMF）上修全球經濟成長率至2.9％，雖較2022年小幅下滑，就長期來看，全球在工資上漲及勞動力短缺的影響下，智動化需求將持續成長，上銀長期投入研發、垂直整合及全球行銷佈局，已具備長期競爭優勢，將持續創新，為客戶創造更多附加價值。上銀也會將企業社會責任理念與核心能力結合，透過ESG的落實執行，實踐企業永續發展目標。

上銀股東會承認去年營業報告書及財報，以及盈餘分配案，每股配發現金股利5.5元等議案。出席股東以員工股東居多，今年股東會只花21分鐘就結束。