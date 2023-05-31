美道瓊工業指數30日下跌50.56點，跌幅0.15％，收33,042.78點；S&P 500指數小漲0.07點，收4,205.52點；NASDAQ指數上漲41.74點，漲幅0.32％，收13,017.43點；費城半導體指數小漲3.72點，上漲0.1％，收3,549.39點。

展望後市，群益投顧分析，在庫存問題方面，第二季在PC／NB／TV類別已經逐步走向健康方向，多數廠商5月營收可望小幅月增。不過，在手機部分則仍陷於需求異常疲弱，廠商庫存持續消化階段。

而近期最夯NVIDIA 預估下季營收110億美元，高於市場預期39億美元，以過去該公司每10元營收約可貢獻台積電2元營收估算，若不考量庫存調整，約可增加台積電季營收200多億元，但實際nVidia在AI產品多以系統伺服器／主板／加速卡等型態銷售，而非過去繪圖晶片以晶片型態銷售，因此每銷售10元營收可貢獻台積電的金額將遠低於以往，預估恐怕不到1元。

此外，H100晶片已產出一段時間，近期開始銷售，本季NVIDIA高於預期的營收應該主要還是庫存預產銷售而來，下半年才可望真實貢獻台積電營收，預料貢獻比重預期仍僅低個位數百分比。惟在AI熱潮下，預期NVIDIA可望逐步成長到佔台積電10％以上營收來源，成為台積電第二大客戶，以2022年來看，第一大客戶仍為蘋果占比達26％。

另多家手機廠商第二季將發表高性價比手機，多款採用sbapdragon8+ gen1中階機種直接與天璣8200競爭，由於聯發科產品效能較差，預期在產品價格將需妥協；近期Qualcomm發表Snapdragon 7+gen2，效能表現接近天璣9000，為歷年來效能最強悍的Qualcomm 7系列AP，因有多家手機廠商將由天璣8200改為高通7+ gen2，預期將對天璣8200銷售造成壓力，且已見到聯發科對台積電4nm減單。

值得留意的是，2023年中國五一為疫情結束後首次長假，雖然旅遊、餐飲支出暴增，但未見Android手機出貨停止衰退跡象，反應終端電子消費力道偏向薄弱。