兩性作家、網紅「口罩男」過去常發表感情相關的文章，擁有67萬粉絲，最近他卻證實與結婚11年的老婆「曾樂兒」協議離婚中，而週刊日前拍到女方與異性互動親暱，口罩男被指「綠光罩頂」。對此，曾樂兒稍早發動態反擊，「再招惹我，我一定讓彼此難堪不已。」

口罩男15日在臉書發文證實11年婚姻走到盡頭，「樂兒選擇用對我的不實指控來為我們最後的情分畫上句點，儘管我很心痛也很無奈，但我想了一整天，隨之起舞、唇槍舌戰並不能好好的解決問題。」他將一切交給司法辨明真相，也隔空向曾樂兒喊話，盼望她多愛惜身體、好好治療，不要為了爭一時輸贏而泯滅良知，亦拜託外界勿打擾曾樂兒。

根據《鏡週刊》報導，曾樂兒3月底時被拍到與黑帽男互動親密，不僅搭肩、勾手、親吻，兩人還一起返回曾樂兒住處，對此曾樂兒姊強調他們只是很好的朋友，口罩男經紀人則不清楚家務事。

曾樂兒今（31日）上午透過限時動態表示：「真的很討厭看到就捕風捉影的人，等你們犯病再來告訴我是什麼感覺」，最後她更撂狠話：「再招惹我，我一定讓彼此難堪不已。」接著，曾樂兒換了一張黑白大頭貼，表示現在很疲累，消極地寫下：「我不需要任何人愛我，我只是需要發病時給我個擁抱」，更為婚變事件道歉：「我生病已經不是短期的事別再說我偷吃才生病，抱歉是生病後才幹這種事，不要一直當我是罪人。」面對外界的聲音，她坦言很想再回到從前真心的開懷大笑，但發現很難，自責「我只覺得自己自己是沒用的人」，負能量爆棚。

網友從口罩男5月5日的文章中，找到疑似婚姻被介入的蛛絲馬跡，口罩男當時寫道：「很多外遇劈腿的人，往往在對方還不知情的時候，都會打造自己是被害者的角色，藉由各種理由來怪罪對方，來降低自己的罪惡感。讓有愛不願離去的那一方，低聲下氣、卑微、內疚，而自己卻在外面，享受他人的慰藉。」他更沉痛地指出：「你知道嗎，當你在跟那些曖昧對象，親親、抱抱、開心的時候，你的伴侶每天在家以淚洗面、暗自哭泣。當你拋家棄子過著單身生活的時候，你的伴侶再怎麼難過，還是要打起精神照顧家人、好好工作。」

口罩男感嘆，當證據一一浮出檯面時，有人會懺悔道歉，也有人會惱羞成怒，將過錯推給另一半，聲稱「都是因為你的問題，我才會這樣。｣口罩男不滿地表示，明明就是自己先欺騙，結果脾氣還比被傷害的人大，讓同溫層的人都紛紛指責受害者，口罩男強調受傷的人不是不甘心，只是想要一句真心的道歉，但他也認為一段關係出問題，雙方都有責任，不過都不能用傷害的方式，「伴侶再怎麼不濟，你可以修復、可以停損、可以生氣，更可以提出分開，但都不是讓你去外面找另一個人，用來傷害他的理由。 」

口罩男表示，愛情不需要那麼複雜，勇敢說出不愛了，大家還會敬你是條漢子，可惜的是大部份的人都沒這份勇氣，繼續當個好人，口罩男再度強調：「心動是本能，忠誠是選擇，不愛可以走，委屈可以說，但絕對不是用這些理由，來說服自己外遇或劈腿，因為這不是在解決問題，而是在製造問題。」