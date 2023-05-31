30歲香港女星鄺潔楹是TVB旗下藝人，曾演出《愛·回家之開心速遞》，並曾到TVB娛樂新聞台擔任主播，2020年她與富二代男友Ricky Yung戀情曝光，還傳出兩人打得火熱，交往不久就同居，最近Ricky Yung開的餐廳驚爆陷入財務危機，積欠上百萬債務，對此，鄺潔楹接受港媒專訪，澄清據她所知男友財務狀況正常，「如果照你說的他有財政困難，我不會袖手旁觀」，霸氣回應被封為教科書典範。

鄺潔楹出生在富裕家庭，父母從事家具業，她2014年在西雅圖大學主修商業經濟學畢業，回香港時一度做起朝九晚五的上班族，但因為不喜歡煩悶的工作，便轉身簽約給經紀公司出道當藝人，接拍多支廣告，出名後又到TVB成為旗下合約藝人，近年主持旅遊節目《3日2夜》受到矚目。

鄺潔楹3年前與可謂高富帥的Ricky Yung戀情曝光，據知Ricky Yung身家不凡，但他不靠家產無所事事，反倒出來自己開酒吧當老闆，當天媒體拍到鄺潔楹到Ricky Yung的酒吧玩樂，過程中兩人互動親密，關係不言而喻，但鄺潔楹一直沒有公開認戀，隔年受訪談到擇偶條件，坦言喜歡身高高的男生，「以往5次交往對象身高不矮於170公分，如果169公分的男生追我，我都沒感覺」，間接證實Ricky Yung是理想人選。

據《香港01》報導，最近傳出Ricky Yung的店有財務危機，累積了上百萬的負債，鄺潔楹受訪否認有豪門夢，直指知道自己最近曝光度高所以新聞多，可能被有心人盯上放假消息，否認男友欠錢或受到威脅，她也表示就她所知道的，Ricky Yung的財務狀況沒問題，就算有問題她也不會袖手旁觀，但謝謝大家關心，他們目前生活一切如常，沒有太大問題。

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