「資生堂千金」李宓日前順利產下第三胎女兒「紫萱妹妹」，產後第3天積極餵母乳，她曬出爸爸視角的哺乳畫面，和粉絲分享幸福，李宓也透露，兒子淮淮一看到妹妹在吸她的奶，就開始大哭，讓李宓直呼：「這是吃醋的意思嗎？」

李宓生產完還有紅潤好氣色，根本「地表最美媽咪」，她產後第3天積極餵母乳，並曬出爸爸視角的哺乳畫面，幸福直呼：「萱萱吸奶超大力的，但我的母奶還不夠她喝，擠一次還不到1cc，要努力加油加油」，接著她話鋒一轉表示，萱萱的黃疸指數過高，希望女兒沒事。

李宓也透露，雙胞胎兒子看到妹妹的反應大不同，哥哥淮淮第一次看妹妹，一副看到未知生物的表情，甚至不敢碰她，弟弟如如一看到妹妹就大哭，但讓李宓驚訝的是，她開始哺乳時，淮淮一看到妹妹在吸媽媽的奶，就開始大哭，讓李宓直呼：「這是吃醋的意思嗎？獨生女的我實在好難懂」。

李宓分享產後大小事，網友紛紛留言：「辛苦了甜蜜的負擔」、「畫面好美」、「李宓辛苦了加油」，也有過來人分享：「會哦！孩子也是會爭寵的」、「媽媽哺乳做月子是很辛苦的！給妳加油打氣喔！」