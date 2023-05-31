據美國之音報導，美國印太司令部當地時間30日發表聲明說，一架中國戰機上週五（5月26日）在南海上空以「不專業」的方式攔截一架美國偵察機。

美國印太司令部的聲明說：「一架中華人民共和國的殲-16戰鬥機飛行員，2023年5月26日在攔截一架美國空軍RC-135飛機期間作出了沒有必要的咄咄逼人動作。中華人民共和國飛行員直接飛到RC-135的機頭前方，迫使美國飛機飛過其尾流湍流。這架RC-135當時正依據國際法在南海上空的國際空域開展安全與例行性的行動。」

美國印太司令部公佈了中國殲-16戰鬥機以「不專業」方式攔截美軍飛機的影片。

美國印太司令部的聲明還說：「美國將繼續在國際法所允許的任何地方飛行、航行和運作，美國印太聯合部隊將繼續在國際空域飛行，並依據國際法對所有船隻和飛機予以應有尊重。我們預期印太地區所有國家都以安全與符合國際法的方式使用國際空域。」