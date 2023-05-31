Acer Gadget倚天酷碁公司總經理鍾逸鈞表示：「倚天酷碁所開發的產品多以創意結合科技成就智慧生活，從電腦週邊配件硬體出發，結合軟體與服務，探索科技在人類生活的各種可能性。在AI、大數據、ESG概念以及宏碁集團的資源整合優勢下，不論是電動輔助自行車ebii、電動滑板車、eKinekt酷騎桌、運用永續再生材質製作Vero包袋產品系列，都可望持續推升公司營運動能，為倚天酷碁獲利表現再創新猷。」

根據統計，全球電動輔助自行車市場到2030年有高達409.8億美金的規模。倚天酷碁聚焦的eMobility領域中，主要開發電動輔助自行車ebii、電動滑板車、eKinekt酷騎桌等產品；利用自身創新核心能力在產品成形前投入設計與研發能力，並挾有宏碁集團多元化夥伴的競爭優勢，從電池核心技術到後勤維修能力不等，拉開與競爭同業的差異。除了電動輔助自行車ebii與電動滑板車外，搭載多項創新功能，動能轉電能的eKinekt 酷騎桌也是重要的產品之一。eKinekt酷騎桌結合動力騎乘與電能發電，實現了工作及運動兩種模式下的電能自發電，同時兼具環境友好設計與使用便利性。

除了硬體開發外，有效將AI與大數據運用於產品上也是倚天酷碁eMobility產品的優勢之一。旗下品牌Xplova過去經營自行車錶與訓練台產品累積大量的騎行紀錄，經大數據分析，研發團隊歸納出幾個騎行者的參數，並透過這些參數調整出最適騎行者特性的車輛設定；未來也將進一步把AI的研究方向著重在騎行者行為分析與車輛調控方面的應用，讓eMobility產品成為最適合個人騎乘的車輛。