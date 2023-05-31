本土綜藝天王吳宗憲憑藉獨特且幽默的主持風格，十多年來深受觀眾喜愛，感情方面與妻子張葳葳結婚多年，育有1子3女，其中大女兒Sandy（吳姍儒）和小兒子鹿希派（吳睿軒）都跟隨爸爸的腳步踏入演藝圈；然而，日前吳宗憲突在節目中提及當年未婚生子的往事，還向Sandy道歉：「我沒有辦法帶他們去外面」。

日前在節目《小明星大跟班》主題聊到親子出遊行程，對此，吳宗憲聽聞來賓分享時，突有感而發轉頭向一旁的Sandy道歉：「剛聊到這邊，我覺得一切都很好對不對，突然間想要對女兒Say sorry」接著表示，雖然自己有經常陪伴孩子「但是…我沒有辦法帶他們去外面，因為人家會包圍，然後就說『吳宗憲怎麼會跟4個孩子在一起？這4個孩子是他的誰？』」吳宗憲也透露背後原因：「因為當時我未婚生子啊！」

對此，Sandy提到，自己出國留學時「他（吳宗憲）連送我到機場，他都說『那爸爸就送妳到這邊，妳自己進去登機』」當下她追問原因時，吳宗憲只跟她講3個字「我很紅」，吳宗憲也幽默補充「我不想更紅」讓Sandy無奈直呼：「他竟然這樣子！我14歲自己一個人去美國欸，他送到門口就走咧！太壞了！」最後，吳宗憲不忘回歸節目主題笑說「很可惜我們小時候沒得玩啦」。

事實上，吳宗憲1998年首度被爆料育有4個孩子，2000年召開記者會承認瞞婚10年，早在1990年就與張葳葳結婚，陸續生下4名兒女，後來他表示，自己為了演藝事業和個人形象，要求妻子不要辦理結婚登記， 直到2003年夫妻倆才正式到戶政事務所登記結婚。