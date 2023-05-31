罵人一句「幹X娘」代價多少?一名家住台東的干姓男子，112年與親友在小吃部包廂內喝酒作樂，遇上前來臨檢的員警，但干男卻心生不滿，當場對警員罵一句「幹x娘」，當場被依妨害公務移送法辦，經簡易判決，法官依侮辱公務員罪，處罰金1000元。

根據判決書，干姓男子於112年1月19日22時56分許，與親友們在某家小吃部包廂內飲酒，關山分局員警當晚執行擴大臨檢，當員警進入包廂實施臨檢時，詢問干男親友的身分證字號，但遭到親友拒絕。

干男見狀，竟仗著酒意，對現場執勤員警當場辱罵「幹X娘」。員警見狀，立刻將干男當場逮捕，並依妨害公務及公然侮辱罪送辦。

法官審視員警密錄器發現，干男以「幹X娘」之穢語當場對實施臨檢之員警數人同時辱罵，成立侮辱公務員罪。

法官認定，干男以「幹X娘」，當場對實施臨檢之員警侮辱，且干男又有偽造文書、酒駕之公共危險前科，惟念在他坦承不諱之犯後態度，處以1000元罰金。