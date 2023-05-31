取自林佳龍臉書

蔡英文總統上任以來，在每年4月22日「世界地球日」前後都會與環保團體會面，外界質疑今年卻缺席。總統府祕書長林佳龍表示，蔡總統持續關心公民團體的意見，並落實到各部會進行政策列管，將在6月5日「台灣環境日」和大家交流。部分議題在現階段仍與大家的期待有所差距，仍須集結大家的力量共同往進步的方向前進。

林佳龍指出，昨天下午，他和總統府副秘書長張惇涵、 立委洪申翰與行政院相關部會在總統府和12個環保與公民團體代表齊聚，很開心大家一起來為台灣的環保與永續議題交流。

他說，蔡英文總統從2017年開始邀請環保與公民團體交流意見，這也是蔡總統多年來的堅持與重視，受限於全球疫情的影響，雖然有一段時間沒有舉辦實體會議，但總統仍持續關心公民團體的意見，並落實到各部會進行政策列管，也將在6月5日「台灣環境日」和大家交流。

林佳龍表示，他要代表蔡總統感謝公民團體長期的倡議與推動，以及行政、立法部門的努力，讓各項議題能夠一步步往前推進。

他說，在立法院這個會期，有許多重要法案通過，例如：《再生能源發展條例》剛剛修正通過，從離岸風電、小水力、太陽光電、生質能，到地熱發電，都建構了更友善的發展環境；歷經六年多來社會各界的反覆討論，在上周五《礦業法》三讀通過；不僅把社會詬病的「霸王條款」刪除，也全面強化礦業管理與把關的機制。

林佳龍強調，雖然，這過程耗費多時，但也因此獲得充分討論，取得各方更多的共識。路雖然漫長，但我們終究為台灣的永續發展，劃下一個新的里程碑。

他說，今年初，《氣候變遷因應法》修正案通過，將2050年淨零排放目標、各部會權責、氣候變遷調適專章以及徵收碳費機制等明確入法，全力推動台灣走向淨零排放，因應國際趨勢。這也是台灣完備氣候法制的歷史性一步。

林佳龍表示，許多公民團體提出的建言，政府各部會也都持續追蹤、研議精進，有些議題已經有初步性結果，有些則在逐漸聚焦與收斂的過程中；但我們知道，還有部分議題，在現階段仍與大家的期待有所差距，仍須集結大家的力量共同往進步的方向前進。我們也期待，透過這次的平台會議，能持續收集建言、凝聚共識，一起為台灣的永續發展努力！

昨天與會的環保團體，包括台灣環境保護聯盟、台灣公民參與協會、 台灣蠻野心足生態協會、 荒野保護協會、 中華民國關懷生命協會、 台灣生態學會、 公民監督國會聯盟（公督盟）、台灣環境資訊協會、 台灣水資源保育聯盟、 台灣動物社會研究會、 惜根台灣協會、 台灣動物保護行政監督聯盟。