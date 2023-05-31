中央災害應變中心副指揮官消防署長蕭煥章今（31）日上午主持中央災害應變中心第5次工作會報，據氣象局分析，颱風暴風圈中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向北轉北北東移動，暴風圈影響巴士海峽及台灣東南部海面，逐漸進入台灣東北部海面，對巴士海峽、台灣東南部及台灣東北部海面構成威脅，海面航行及作業船隻應嚴加戒備，預計颱風強度未來有稍減弱趨勢。

蕭煥章指示，瑪娃颱風今日離台灣最近，將為宜蘭縣、新北市、花蓮縣等帶來強風豪雨，為避免民眾發生危險，針對進入警戒管制區域民眾勸導達到一定效果，相關單位及各地方政府持續落石執行，以減少人命傷亡。

蕭煥章指表示，目前瑪娃颱風移動路徑仍維持向北緩慢行進，颱風外圍環流影響，今日宜蘭縣山區、大台北、花蓮地區及新竹、台中山區有局部豪雨或大雨發生機率，可能受影響的警戒路段，如台7、台7乙及台7甲等道路易致災道路需注意崩坍、落石可能造成的災害與道路中斷，請持續提高警覺，必要時落實執行預警性封路管制作業，並宣導用路人知悉。

此外，中央氣象局已預報今日各沿海地區風力明顯偏強，海面風浪明顯偏大，易有長浪發生，尤其東南部含蘭嶼、綠島沿海易有6米以上浪高，提醒民眾避免前往海邊活動，另請注意海上作業漁船動態，並持續通報漁船注意作業安全。