尖點今天舉行股東會，通過承認2022年度財報，2022年合併營收35.67億元，歸屬於母公司淨利為3.32億元，每股基本盈餘2.34元，並決議每股配發2.0元現金股息，若依5月30日收盤價計算，殖利率約6.7%。

尖點第1季營業毛利為1.31億元，季減40.8%，年減54.2%，合併毛利率為21.3%，季減5.4個百分點，年減9.9個百分點，主要是因鑽營業淨利為400萬元，季減95%，年減97.3%，營業淨利率為0.7%，季減9.1個百分點，年減15.7個百分點，稅後盈餘為1600萬元，季減74.5%，年減84.2%，每股盈餘為0.11元，累計前4月合併營收為8.07億元，年減33.99%。

尖點表示，今年以來，面臨整體市場需求急凍，無論在稼動率與價格都有下行壓力之下，上半年營運表現承受較大的壓力，目前公司仍積極配合客戶進行各項打樣認證作業，若下半年若供應鏈庫存調節狀況告一段落，以及新產品放量等帶動下，期望能看到需求回溫的市況。